Orders of Entry and Elimination for the 2018 WWE Royal Rumble Women's Match

BIG UPDATE: Backstage News On Bobby Lashley Possibly Signing With WWE And Feuding With Brock Lesnar

As noted, Asuka won the first-ever 30-woman WWE Royal Rumble match at tonight's pay-per-view in Philadelphia and will now go on to WrestleMania 34 to face either SmackDown Women's Champion Charlotte Flair or RAW Women's Champion Alexa Bliss.Below are orders of entry and elimination for the match:1. Sasha Banks2. Becky Lynch3. Sarah Logan4. Mandy Rose5. WWE Hall of Famer Lita6. Kairi Sane7. Tamina Snuka8. Dana Brooke9. Torrie Wilson10. Sonya Deville11. Liv Morgan12. Molly Holly13. Lana14. Michelle McCool15. Ruby Riott16. Vickie Guerrero17. Carmella18. Natalya19. Kelly Kelly20. Naomi21. WWE Hall of Famer Jacqueline Moore22. Nia Jax23. WWE NXT Women's Champion Ember Moon24. WWE Hall of Famer Beth Phoenix25. Asuka26. Mickie James27. Nikki Bella28. Brie Bella29. Bayley30. WWE Hall of Famer Trish Stratus1. Mandy Rose2. Tamina Snuka3. Lita4. Kairi Sane5. Dana Brooke6. Torrie Wilson7. Sarah Logan8. Sonya Deville9. Liv Morgan10. Molly Holly11. Lana12. Vickie Guerrero13. Michelle McCool14. Becky Lynch15. Jacqueline16. Kelly Kelly17. Ruby Riott18. Naomi19. Beth Phoenix20. Ember Moon21. Carmella22. Mickie James23. Nia Jax24. Bayley25. Natalya26. Trish Stratus27. Sasha Banks28. Brie Bella29. Nikki BellaFollow Marc on Twitter at @this_is_marc . Send any news, tips or corrections to us by clicking here